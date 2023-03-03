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الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 14:13

رئيسي: منع التوترات المائية يعد أحد الأولويات المهمة للحكومة الايرانية

رئيسي: منع التوترات المائية يعد أحد الأولويات المهمة للحكومة الايرانية
وأشار الرئيس " رئيسي " في كلمته خلال افتتاحه وتدشين مشاريع في الماء والكهرباء التي افتتحها رئيس الجمهورية الماء والكهرباء الى انتهاء مسألة تقنين حصص المياه في هذه المحافظة وذلك بإفتتاح مشروع تحلية المياه بطاقة 35 ألف متر مكعب .

وأشاد رئيس السلطة التنفيذية بالطاقات الشبابية لدورها في تنفيذ هذا المشروع العملاق، مشددا على أن هؤلاء الشبان نفذوا المشروع الذي كان يستغرق عدة أعوام في غضون عدة أشهر.

وأشار آية الله " رئيسي" الى أن حل مشكلة المياه والكهرباء للمواطنين أحدى الواجبات المهمة للحكومة، ورأى أن حكومته استطاعت حل جزء كبير من مشكلة شحةالمياه في محافظة بوشهر.

وتابع رئيس الجمهورية قائلا: ان تنفيذ مثل هذه المشاريع يعتبر أفضل دليل لصواب توجيهات قائد الثورة الاسلامية سماحة الامام الخامنئي بأنه يمكن حل المشاكل مهما كانت كبيرة.

واستطرد قائلا: ان تنفيذ مشاريع انشاء السدود والمياه بلغت كلفته 15 مليار دولار، حيث ستقوم الحكومة بمواصلة عملها في انشاء البنى التحتية في محافظة بوشهر.
رقم : 1044601
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