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الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 14:38

سيئول وواشنطن تخططان لمناورات عسكرية مشتركة

سيئول وواشنطن تخططان لمناورات عسكرية مشتركة
وقال المتحدث باسم القوات الأمريكية في كوريا إسحاق تايلور إن مناورات درع الحرية صممت لتعزيز القدرات الدفاعية واستجابة التحالف من خلال التركيز على سيناريو مناورات متعددة مثل البيئة الأمنية المتغيرة، والتعديات الكورية الشمالية والدروس المستفادة من الحروب والصراعات الأخيرة، مضيفا أن مناورات درع المحارب ترمز إلى قدرة التحالف وقراره لضمان موقف دفاعي مشترك للدفاع عن الجنوب, حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

بدوره، قال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة العقيد لي سونغ-جون إن الحليفين سيحافظان على وضعية استعداد حازمة بمواجهة المخاوف من احتمال قيام كوريا الشمالية بأعمال استفزازية ردا على التدريبات.

فإن التدريبات الشاملة تركز على ممارسة خطوات ردع الحرب ونزع فتيل التوترات من خلال آلية مشتركة لإدارة الأزمات، وتطبيق سيناريوهات تدريب واقعية على القوات المسلحة تتعلق بالتهديدات النووية الشديدة لكوريا الشمالية.

وتبدأ مناورات درع الحرية في الفترة ما بين 13 إلى 23 من مارس، بلا انقطاع وهي أطول فترة على الإطلاق تجرى فيها مناورات مركز القيادة المشترك بمحاكاة الكمبيوتر، بالتزامن مع تدريبات ميدانية واسعة النطاق، تسمى درع محارب، تسبقها تدريبات على إدارة الأزمات لمدة 4 أيام.

وكانت بيونغ يانغ حذرت من أن سيئول وواشنطن ستواجهان ردود فعل قوية غير مسبوقة في حال المضي قدما في خطط هذا العام لإجراء تدريبات مشتركة، والتي تصفها باستعدادات لشن حرب عدوانية.
مصدر : وكالات
رقم : 1044608
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