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الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 14:39

المجلس الشيعي: إساءات قيومجيان تشكل إنتهاكا صارخا لقواعد العيش المشترك

المجلس الشيعي: إساءات قيومجيان تشكل إنتهاكا صارخا لقواعد العيش المشترك
ولفت المجلس الشيعي في بيان إلى إن ما تناوله حول أحد التشريعات الفقهية لدى المسلمين الشيعة وهو الزواج الإسلامي الشرعي المعروف بالزواج المؤقت هو تجرؤٌ خطير وخروج عن الحد الأدنى المتبقي من احترام معتقدات الآخر، وهذا ما يتطلب إجراءات فورية لوضع حد لهذه التصريحات المشينة التي تنم عن التدني الأخلاقي والقيمي، وهو ما يجب أن يكون محل إدانة واستنكار من جميع المرجعيات الدينية والوطنية.

أضاف البيان: إننا إذ نستنكر وندين بشدة هذه الإساءة الخطيرة لشرعنا المقدس، فإننا سنمارس حقنا القانوني كاملا ضد المعتدي صونا للمقدسات وحماية لديننا الحنيف.

وبدوره اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، الى انه يبدو أنّ القوات اللبنانية باتت تعيش عقدة الأنانيب التي تقضُّ مضجعها، وكأن عقارب فراشها السياسي تتقاذفه أفاعي تاريخها الغارق بالحقد والمذابح والنسب المجهول، على أنّ متعة السياسة تفاجئنا بأطفال أنابيب من نسخة اللقيط رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار قيومجيان، فقط لأن الشيعية السياسية والدينية تمثّل عقدة شرف لمن يفتِّشُون عن النسب الشرعي بين بطولات من هزموا إسرائيل وحرروا لبنان، علّهم يجدون بعضاً من شهادات الولادة بين زواريب صبرا وشاتيلا.
مصدر : وكالات
رقم : 1044609
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