هيئة علماء بيروت دانت التطاول على معتقدات الطائفة الاسلامية الشيعية

وقالت في بيان اليوم الجمعة : اننا في هيئة علماء بيروت وبصفتنا الدينية ، نعتبر أن ما تناوله مسؤول العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ريشار قيومجيان يمثل اعتداء وقحا على معتقداتنا الدينية التي يكفلها الدستور اللبناني الذي يتغنون به كذبا وزورا، ولا نقبل به وبسلسلة من التطاول على طائفة بعينها واستهدافها بصورة مستمرة، تدأب على بث القلاقل والإساءة المتعمدة كرمى لعيون أسيادهم ومشغليهم وتنفيذ اجنداتهم لإحداث الفوضى التي تعمل عليها الادارة الاميركية.



‏ودانت هذا العمل المشين، داعية الى احترام معتقدات الاخرين في بلدنا، معتبرة ان الاعتداء على المعتقدات الدينية للطائفة مناف للعيش المشترك، وهو بمثابة إخبار للنيابة العامة التي عليها القيام بما يلزم لوضع حد لهذا الاسفاف المبتذل البعيد كل البعد عن الآداب واللياقات في مجتمعنا اللبناني. وهذا ما لا يجوز في أي حال أن يسود كلغة مخاطبة مع الاخرين، وهو معيب جدا، ويمثل الأخلاق الهابطة لدى هؤلاء.



وختمت: نحتفظ في حقنا القانوني في مقاضاة المعتدين صونا لديننا الحنيف وردعا لهم عن التمادي في الاساءة والغي.