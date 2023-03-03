وزير الطاقة الايراني: المشروع العملاق لتحلية الماء يدخل حيز التنفيذ في بوشهر

وقال الوزير لدى افتتاحه اليوم الجمعة 15 مشروعا للماء والكهرباء بهذه المحافظة التي يزورها حاليا: ان حجم تحلية المياه في هذه المحافظة تبلغ حاليا 120 ألف متر مكعب، ونتوقع أن ترتفع هذه النسبة الى 240 ألف متر مكعب حتى نهاية ولاية الحكومة الحالية.



وشدد وزير الطاقة على أن الحكومة الايرانية أدرجت في جدول اعمالها موضوعين لتطوير البنى التحتية في مجال المياه سواء خطوط نقل المياه وشبكات ايصال المياه وتوزيعه والموضوع الثاني هو تنوع المصادر المائية الذي يعتبر من المواضيع المهمة للحكومة.



وأكد " محرابيان" أن الخط الاول لمشروع نقل الماء الى محافظات سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، وخراسان رضوي (شمال شرق*، وخراسان جنوبي (شرق) يعتبر من أهم مشاريع وزارته، وشدد على أن الحكومة الحالية تولي اهتماما بالغا للخط الثاني وهو نقل المياه الى كرمان (جنوب شرق)، ويزد (وسط) فيما يعتبر الخط الثالث لنقل المياه الى محافظة اصفهان (وسط) الذي يشهد سرعة جيدة.



وأضاف الوزير قائلا: ان خطين لمشروع نقل المياه الى محافظة فارس (جنوب غرب) قد تم ادراجهما في جدول أعمال الحكومة الحالية، حيث تشهد عملية تنفيذهما وتيرة جيدة للغاية.