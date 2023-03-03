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الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 16:12

كنعاني يحذر الغرب من تسييس القضايا الانسانية

كنعاني يحذر الغرب من تسييس القضايا الانسانية
في تصريح ادلى به اليوم الجمعة في معرض رده على تصريحات بعض المسؤولين الغربيين فيما يتعلق بوقوع حالات تسمم مشبوهة في مدارس البلاد، وقال المتحدث بأسم الخارجية الايرانية: إن متابعة القضية والكشف عن جذورها في أسرع وقت ممكن وتوفير معلومات موثقة ومستمرة عن نتائجها من أجل التخفيف من مخاوف العائلات ومحاسبة مرتكبي هذه الحادثة وأسبابها من بين الأولويات العاجلة للحكومة في الجمهورية الإسلامية الايرانية، وتقوم الاجهزة المسؤولة أيضًا بالتحري الجاد والدقيق لاستكمال التحقيقات.

واضاف كنعاني: إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الکشف عن أسباب هذا الحادث المشبوه ومرتکبیه، وفي الوقت نفسه فان ردود الفعل المتسرعة والغريبة والاستعراضية من قبل مسؤولي بعض الدول في هذا الصدد تأتي استمرارا لمواقفهم السياسية التدخلية في الأشهر الأخيرة، مقترنة بأهداف سياسية، فإننا نحذر من سوء استغلال القضایا الانسانية لتحقيق أهداف سياسية.

وأكد المتحدث بأسم الخارجية الايرانية، إن بعض الدول التي لديها قائمة طويلة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الايراني في سجلاتها السوداء متهمة في قضايا حقوق الانسان، لذا على مسؤولي هذه الدول الامتناع عن الإدلاء بتصريحات استعراضية وتدخلية في هذا الشأن.
رقم : 1044622
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