الشيخ يزبك: تصريحات مسؤول القوات إشعال لنار الفتنة بعد الإفلاس السياسي

وتساءل الشيخ يزبك خلال خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة (عليها السلام) بمدينة بعلبك متسائلا: "علامَ يراهن أولئك؟ وما هي الضمانات؟ أحلام وأوهام والخارج لا يرى إلا مصالحه والعاقل لا يخدع ولكن العقل يكمن بالحق لا بالباطل والأهواء والهوان" .



وأضاف الشيخ يزبك: "من هانت عليه نفسه اعتدى على كرامة الآخرين بالنيل من دينهم ومذهبهم، إنها السفالة ومنتهى السقوط من مسؤول العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الذي تفوه بالسوء نيلا من الشيعة، فهل هذا إلا إشعال نار الفتنة بعد الإفلاس السياسي؟"، مُطالبًا "المسؤولين باتخاذ الاجراءات المناسبة".



واعتبر سماحته أن "الوطن ما زال مستباحًا للتلاعب المزدوج من الداخل والخارج عبر الجمعيات التي تشكل عصبًا لموتورين تتحكم فيهم الأحقاد والبغضاء والعداوة لكل مخالف غير منحنٍ لأصنام الاستزلام للطواغيت والفراعنة، ولن يُخدع بمنطقهم كل شريف حريص على السيادة والاستقلال نزع لباس الذل والهوان وصيّر الوطن قويا عزيزًا بالثلاثية الذهبية: شعب، وجيش، ومقاومة، وولى بفضل ذلك الشيطان وأعوانه ومعهما المقولة التي كانت مشهورة قوة لبنان في ضعفه وخضوعه والتعايش مع الاحتلال الاسرائيلي".



وأردف قائلا إن "لبنان القوي طرد الاحتلال الإسرائيلي وأجبره على الانسحاب، وفرض بفضل المقاومة معادلة الردع المتوازن مع العدو لتبقى عيون المجاهدين الأبطال دائمًا على الوطن حين حاول العدو تجاوز الحدود، كما تصدى لمواجهته جيشنا الوطني وأرغمه على التراجع ولم يُسمع للموتورين في الداخل صوت، فضلا عن موقف بل ألسنة أولئك تفوح منها رائحة الفتنة والتحريض وقد افتضح أمرهم بعد كشف الأجهزة الامنية عن مرتكبي الجريمة الوحشية في الشمال اللبناني".



وختم سماحته بالقول: "تبقى فلسطين قبلة المقاومين والأحرار، ولن يفت من عزائم المقاومين وصمود الشعب الفلسطيني اللقاء الأخير مع العدو الاسرائيلي لتغطية مجازره واعتداءاته الوحشية، فإن وحدة الساحات للمقاومين الفلسطينين هي الرد لاقتلاع الكيان المؤقت، ولا يضيع حق وراءه مطالب، فالمقاومة هي المقاومة دائما بالمرصاد" .