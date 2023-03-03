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الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 16:16

دعموش: التوافق باب إنجاز الاستحقاق الرئاسي

دعموش: التوافق باب إنجاز الاستحقاق الرئاسي
وشدد الشيخ دعموش في خطبة الجمعة، على أن "المطلوب في مواجهة كل ذلك هو أن نصمد ونصبر ونعض على ‏الجراح ونتحلى بالثبات والوعي والبصيرة الى جانب العمل والسعي الدؤوب ‏لحل ما أمكن من مشكلات البلد وأزماته". وقال: "يجب أن نعرف أننا لسنا في ‏لبنان وحدنا حتى نحل كل مشاكل البلد، فالبلد فيه قوى عديدة وتركيبته معقدة ‏سياسيًا وطائفيًا واجتماعياً ومع ذلك نعمل ونسعى بكل إمكاناتنا لإنقاذ البلد والخروج من المأزق الذي وقع فيه".‏

وأشار إلى "أننا اليوم نقوم بتكليفنا في المقاومة وفي حماية البلد والدفاع عن مصالحه ‏وخدمة شعبه والحفاظ على سيادته وحقوقه وثرواته بكل قدراتنا".‏

وقال سماحته: "في كل ما نقوم به لا نفتش عن مكاسب سياسية، وما نريده هو أن ‏يبقى لبنان قويًا بمقاومته وجيشه وشعبه في مواجهة العدو الصهيوني، وأن لا ‏يعود إلى زمن الضعف كما تريده أميركا، وأن تكون الأولوية في هذه المرحلة ‏لمعالجة ما يعاني منه اللبنانيون على المستوى المعيشي والحياتي، وهذان ‏الأمران يتطلبان مقاربة واقعية وأكثر جدية لاستحقاق الرئاسة"، معتبرًا أن "التعنت ‏والتصلب بالمواقف وانتظار الخارج في الملف الرئاسي لا يفيد أحدًا بل يعمق ‏المشكلة ويطيل أمد الفراغ.‏‎ ‎

وأكد أن "من يريد بصدق إنجاز الاستحقاق الرئاسي بالسرعة المطلوبة، عليه ‏الذهاب نحو التوافق باعتباره مفتاح الحل الوحيد المتاح أمام اللبنانيين وإبداء ‏المرونة وتقديم مصلحة الناس والبلد على المصالح الخاصة، والا سنبقى ندور ‏في نفس الحلقة المفرغة دون أن نتمكن من انتخاب رئيس يساهم في إنقاذ ‏البلد".‏
رقم : 1044624
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