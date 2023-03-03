دعموش: التوافق باب إنجاز الاستحقاق الرئاسي

وشدد الشيخ دعموش في خطبة الجمعة، على أن "المطلوب في مواجهة كل ذلك هو أن نصمد ونصبر ونعض على الجراح ونتحلى بالثبات والوعي والبصيرة الى جانب العمل والسعي الدؤوب لحل ما أمكن من مشكلات البلد وأزماته". وقال: "يجب أن نعرف أننا لسنا في لبنان وحدنا حتى نحل كل مشاكل البلد، فالبلد فيه قوى عديدة وتركيبته معقدة سياسيًا وطائفيًا واجتماعياً ومع ذلك نعمل ونسعى بكل إمكاناتنا لإنقاذ البلد والخروج من المأزق الذي وقع فيه".
وأشار إلى "أننا اليوم نقوم بتكليفنا في المقاومة وفي حماية البلد والدفاع عن مصالحه وخدمة شعبه والحفاظ على سيادته وحقوقه وثرواته بكل قدراتنا".
وقال سماحته: "في كل ما نقوم به لا نفتش عن مكاسب سياسية، وما نريده هو أن يبقى لبنان قويًا بمقاومته وجيشه وشعبه في مواجهة العدو الصهيوني، وأن لا يعود إلى زمن الضعف كما تريده أميركا، وأن تكون الأولوية في هذه المرحلة لمعالجة ما يعاني منه اللبنانيون على المستوى المعيشي والحياتي، وهذان الأمران يتطلبان مقاربة واقعية وأكثر جدية لاستحقاق الرئاسة"، معتبرًا أن "التعنت والتصلب بالمواقف وانتظار الخارج في الملف الرئاسي لا يفيد أحدًا بل يعمق المشكلة ويطيل أمد الفراغ.
وأكد أن "من يريد بصدق إنجاز الاستحقاق الرئاسي بالسرعة المطلوبة، عليه الذهاب نحو التوافق باعتباره مفتاح الحل الوحيد المتاح أمام اللبنانيين وإبداء المرونة وتقديم مصلحة الناس والبلد على المصالح الخاصة، والا سنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة دون أن نتمكن من انتخاب رئيس يساهم في إنقاذ البلد".