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الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 19:37

ضبط ٧١ قطعة سلاح من الاوباش في محافظة لرستان

ضبط ٧١ قطعة سلاح من الاوباش في محافظة لرستان
وقال المسؤول: تم القاء القبض على ٢٩ شخصا من هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم مختلفة مثل النزاع والاشتباك بالاسلحة الخفيفة والعربدة ومزاحمة نواميس الناس واطلاق النار في عمليات عديدة.

وأضاف قائلا: كما تم ضبط ٣١ قطعة سلاح حربي، و ۴٠ قطعة اسلحة صيد، و٢ کیلو من معدات الاسلحة و۴٣٠ من المواد الحارقة وعددا من الرصاصات، وتم تسليم المتهمين بعد تشكيل ملفهم الى السلطات القضائية.

وشدد قائد قوات الشرطة في محافظة لرستان على استدعاء ۴٠ من هؤلاء الاوباش، مؤكدا أن الشرطة لن تسمح لمثل هؤلاء تعكير صفو الأمن العام وسلب راحة المواطنين، وسوف تتصدى بكل حزم وقوة لكل من يريد زعزعة امن واستقرار البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1044655
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