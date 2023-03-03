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الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 19:41

عبداللهيان: شعبنا يعرف دموع التماسيح التي يذرفها الغربيون على فتياتنا

عبداللهيان: شعبنا يعرف دموع التماسيح التي يذرفها الغربيون على فتياتنا
وكتب وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية في تغريدة عبر تويتر حول الاشتباه في تسمم طالبات في بعض المدارس: إن ردود الفعل التدخلية لبعض المسؤولين الغربيين حول مسألة التسمم المشتبه به لطالبات إيرانيات العزيزات هو استمرار لحرب العدو الهجينة.

واضاف امير عبداللهيان: ان الاجهزة المعنية في البلاد تتابع بجدية وتتحقق في أبعاد القضية، الشعب الإيراني العظيم يعرف جيدا دموع التماسيح!

يذكر ان رئيس الجمهورية آية الله رئيسي قال في كلمة القاها خلال زيارته التفقدية لمحافظة بوشهر (جنوب) اليوم الجمعة: إن العدو كان يحاول إثارة اليأس بين افراد الشعب بحربه الهجينة، ومؤخرا في الحرب الإعلامية يحاولون إثارة التوتر والخوف بين الطلاب وأولياء الأمور بغية اثارة الفوضى.

وكان المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، قد حذر الغرب من سوء استغلال القضايا لانسانية لتحقيق اهداف سياسية، في معرض تعليقه على تدخل الغربيين في قضية الاشتباه بوقوع حالات تسمم في بعض المدارس الإيرانية.
رقم : 1044656
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