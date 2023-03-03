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الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 19:43

خطيب جمعة طهران: ثورتنا الاسلامية ستتغلب على جميع المشاكل الاقتصادية

خطيب جمعة طهران: ثورتنا الاسلامية ستتغلب على جميع المشاكل الاقتصادية
وأشاد سماحته في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت اليوم بالشعب الايراني النبيل لمشاركته المليونية في يوم انتصار الثورة الاسلامية، وأكد أن هذه المسيرات قدمت للجميع تفسيرا واضحا عن صمود وصبر وشجاعة هذا الشعب ووفائه للنظام الاسلامي.

وقال خطيب جمعة طهران المؤقت: ان شعبنا الواعي الذي يتميز بنظرة سياسية عميقة وتفهما صحيحا عن عزة واقتدار الجمهورية الاسلامية الايرانية، عرض من خلال هذه المشاركة المليونية العظيمة وقوفه الى جانب ثورته المباركة مما أثار دهشة واعجاب نظام الهيمنة.

واضاف سماحته قائلا: ان هذا الشعب قدم هذا العرض المليوني بالرغم من المشاكل التي يواجهها والضغوط الاقتصادية الظالمة التي فرضها عليه الاميركان، ليقول للعالم أجمع أنه يقف الى جانب قائده ويحافظ على قوة ايران واقتدارها.

وأشار " ابو ترابي فرد " في خطبته الى ذكرى مولد شبيه النبي الاكرم (صلى الله عليه وآله) علي الاكبر نجل الامام الحسين (عليهما السلام) الذي أطلق عليه يوم الشاب، مؤكدا أن سيد الشهداء الامام الحسين (عليه السلام) عندما أراد أن يتحدث عن فضائل نجله أشار الى الشبه الذي كان بينه وبين جده المصطفى (صلى الله عليه وآله) في الشكل والخلق والمنطق.

ودعا خطيب جمعة طهران المؤقت الجميع وخاصة الجيل الصاعد الى دراسة حياة هذا الشاب البطل الشهيد والعالم العامل حيث أنه تربى في مدرسة التوحيد والنبوة والامامة والرسالة المحمدية.
رقم : 1044657
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