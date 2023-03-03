وطالب المحتجون في الفعالية التي دعت لها الحركة الإسلامية، الحكومة الأردنية، بضرورة وقف كافة الاتفاقيات مع الاحتلال، وعلى رأس ذلك اتفاقية “وادي عربة” واتفاقيتي الغاز و"الماء مقابل الكهرباء".



وقالوا إن هذه الوقفة جاءت دعما للمقاومة الفلسطينية، ورفضا لمؤتمر العقبة، الذي ضم المسؤولين الصهاينة ممن تلطخت أيديهم بدماء أبناء فلسطين، أطفالا وشبابا وشيوخا.



وأكدوا أن الأردنيين يرفضون إقامة مثل هذا المؤتمر، "فدماء شهداء معركة الكرامة لا تزال حية فينا، وأرض الأردن الطاهرة ترفض استضافة أمثال هؤلاء ممن قتلوا أبناء الشعب الفلسطيني، وانتهكوا مقدساته" وفق أحد المحتجين.



وقال ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي في محافظة جرش، عيسى الرواشدة، إن "ما يجري على أرض فلسطين، من قتل وتدمير وحرق للمنازل والمركبات والممتلكات لذوي المقاومين، إنما هي بشائر خير ونصر من الله يسوقها إلينا، لأن للنصر استحقاق لا بد من دفعه".



وأضاف: "النصر قريب بإذن الله؛ لأن جيل التحرير بدأ يظهر في الأمة، والله سبحانه وتعالى وعد هذه الأمة بالنصر على الطغاة من بني صهيون، ليذيقهم وبال الهزيمة".



من جانبه؛ قال رئيس حزب الشراكة والإنقاذ - فرع جرش وعجلون، هشام عياصرة، إن "ما جرى في العقبة من تطبيع مع الصهاينة هو مرفوض بإجماع كل أحرار الأمة".



وأكد عياصرة مشروعية المقاومة الفلسطينية في تحرير الأرض والمقدسات.