الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 آذار 2023 ساعة 22:02

كواليس إقرار التعديل الدستوري الليبي

كواليس إقرار التعديل الدستوري الليبي
وقال عضو المجلس الليبي، محمد الهادي إن "رئاسة المجلس وجهت دعوة رسمية لأعضاء المجلس لعقد جلسة طارئة الخميس، وكان من المتوقع أن تكون حول الإحاطة والمبادرة التي قدمها المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي مؤخرا".

وأوضح أن "موعد الجلسة الرسمي كان محددا بتمام الساعة الحادية عشرة صباح اليوم الخميس وبحسب اللائحة الداخلية للمجلس فإنه بعد مرور ساعتين من موعد الانعقاد ولم يكتمل النصاب القانوني يجب على رئاسة المجلس إعلان عدم صحة انعقاد الجلسة، لكن هذا لم يحصل"، وفق كلامه.

وأضاف : "كان يجب رفع الجلسة وإعلان عدم انعقادها لعدم وجود نصاب ولاعتراض بعض الأعضاء على الخوض في التعديل الدستوري الأخير أو التصويت عليه والاكتفاء بمناقشة مبادرة باتيلي وهو ما لم يحدث"، كما قال.

وتابع عضو "الأعلى للدولة": "بعد مضي الوقت المسموح به وتجاوز الساعتين والنصف تم التصويت على الموافقة على التعديل الدستوري المحول من البرلمان الليبي وهو تصويت تم بمخالفة اللائحة الداخلية، بعد التصويت رفعت رئاسة المجلس الجلسة وهو ما أثار جدلا".

وفي الاتجاه نفسه، شكك الكاتب والمحلل السياسي، فيصل الشريف، في قانونية جلسة التصويت قائلا، إن "النظام الداخلي للمجلس يؤكد أنه إذا مضى ساعتان على الموعد المحدد لانعقاد الجلسة من دون توفر النصاب، تستمر الجلسة تشاورية ودون أي قرارات رسمية، وتؤجل الجلسة ليوم العمل التالي وتعقد بثلث الحضور، وتؤخذ القرارات بالثلثين".

وأضاف، أن الجلسة أعلن عن بدئها عند الساعة 11.00 صباحاً، ولم يتوفر النصاب حتى الساعة 13.00 ظهرًا.

ولفت إلى أن رئيس المجلس "المشري ومن يدور في فلكه من مجموعة أعضاء مجلس الدولة الموالين لعقيلة صالح وحفتر والسلطة في مصر في مجلس الدولة قد جلبوا بعض الأعضاء بعد الوقت المحدد وقرروا تمرير التعديل 13". وفق قوله.
مصدر : وكالات
رقم : 1044682
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
3 آذار 2023
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
3 آذار 2023
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
3 آذار 2023
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
2 آذار 2023
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
2 آذار 2023
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
2 آذار 2023
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
2 آذار 2023
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
1 آذار 2023
مساعدات مالية سعودية لكييف، هل غير ابن سلمان توجهاته ؟
مساعدات مالية سعودية لكييف، هل غير ابن سلمان توجهاته ؟
1 آذار 2023
مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 2022" الإيرانية... استعراض القوة للأعداء
مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 2022" الإيرانية... استعراض القوة للأعداء
1 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
الدول العربية وسياسة التطبيع مع سوريا
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية