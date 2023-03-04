استشهاد وإصابة 46 يمنيا بانفجار مخلفات العدوان خلال فبراير

وأكد المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام سقوط (46) ضحية جراء مخلفات الحرب الغير منفجرة خلال شهر فبراير 2023 بينهم 12 شهيدا، و34 مصاباً.



وأوضح المركز أن احصائيات الضحايا توزعت في محافظات ( الحديدة ، حجة ، لحج ، صعدة ، الجوف ، البيضاء ، مأرب ).



وأشار المركز إلى أن اليمن تعاني منذ ثمان سنوات من تلوث واسع بمخلفات الحرب ويسقط على اثرها الضحايا من الأطفال والنساء بشكل يومي، كما أدت إلى مضاعفة معاناة المدنيين وإعاقة سبل العيش وعودة المواطنين، وذلك بالتزامن مع قطع الأمم المتحدة الدعم عن عمليات تطهير المناطق المخلفات.