الحشد الشعبي يتخذ اقصى درجات الحذر في مناطق صحراء الانبار

وقال العيساوي ان " قوات الحشد الشعبي المتمركزة في مناطق صحراء الانبار الغربية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا اتخذت اقصى درجات الحيطة والحذر على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بنية عصابات داعش الاجرامية التعرض على القطعات العسكرية في خطوة تهدف لرصد تحركات بقايا خلايا عصابات داعش الاجرامية واغلاق كافة الطرق غير النظامية للحيلولة دون وقوع اي خرق امني".



واضاف ان" تشديد الاجراءات الامنية على مناطق صحراء الانبار الغربية باتجاه الشريط الحدودي مع سوريا يأتي على خلفية قيام عناصر التنظيم الاجرامي بشن عمليات ارهابية على نقطة امنية للحشد الشعبي في قضاء هيت غربي الانبار ، مبينا ان" قوات الحشد الشعبي نشرت العديد من السيطرات الامنية على الطرق الرئيسية والفرعية للحيلولة دون وقوع اي خرق امني ، موضحا ان " الوضع الامني على الشريط الحدودي آمن ومستقر ولم يسجل اي خرق امني ".



يشار الى ان القوات الامنية مسنودة بقوات من الحشد الشعبي قتلت يوم الخميس عنصرين من عناصر عصابات داعش الاجرامية يرتديان حزامين ناسفين اثناء عمليات دهم وتفيش في مناطق صحراء قضاء هيت غربي الانبار ".