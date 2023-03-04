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السبت 4 آذار 2023 ساعة 12:59

بري: من لا يكمل النصاب في مجلس النواب اللبناني عليه تحمّل المسؤولية

بري: من لا يكمل النصاب في مجلس النواب اللبناني عليه تحمّل المسؤولية
وفي حديثٍ صحافي اليوم السبت ، وعن إمكانية تأمين نصاب انعقاد جلسة الإنتخاب، خصوصًا أنّ بعض الأطراف أعلنت انّها ستطيّر النصاب، اعتبر بري أنَّ من لا يكمل النصاب، عليه في هذه الحالة أن يتحمّل المسؤولية.

و أكدأنَّ إتمام الملف الرئاسي بات واجبًا وطنيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا، ومن هنا كانت المبادرة إلى اعلان تأييد ترشيح الوزير سليمان فرنجية، وهي خطوة لعلّها تحفّز سائر الاطراف على تقديم مرشح او مرشحين.

وأضاف: صار من الضروري أن تحصل ترشيحات، وهو أمر بديهي، حتى يحصل تنافس، ونحن جاهزون للنزول إلى المجلس النيابي، حيث أنّه في اللحظة التي تتوفر فيها فرصة التنافس، سأبادر فورًا إلى الدعوة الى جلسة انتخابية، ولتجر الانتخابات ولينجح من ينجح.

وقال: عقدت إحدى عشرة جلسة، وكما شهدنا جميعها، لم تكن سوى جلسات مسرحية، لا بل مهزلة، ولذلك لست مستعدًا لأن أدعو إلى أي جلسة تتكرّر فيها المسرحية والمهزلة، كانت جميعها، وأقول انّه لن تُعقد أي جلسة الاّ بوجود تنافس.

وتابع بري: كانت حجتهم أنّ فريقنا لا يريد الإنتخاب، وهذا غير صحيح، كنا وما زلنا نؤكّد على انتخاب رئيس، وتوفير كل الظروف التي تمكننا من التوافق على مرشح او اثنين أو أكثر وننزل إلى المجلس وننتخب, في أي حال، انا قلت إنّ مرشحنا هو الوزير سليمان فرنجية، فليتفضلوا ويتفقوا على مرشح أو أكثر، ولننزل إلى المجلس ونحتكم للعبة الديموقراطية في جو التنافس الصحي، وننتخب رئيس الجمهورية.

ورفض بري اعتبار انّ المجلس النيابي معطّل، ودوره التشريعي مشلول، وقال: لا أحد يستطيع أن يعطّل المجلس، أو ينتزع منه دوره التشريعي، فالمجلس ليس معطلاً، وما حصل في الفترة الأخيرة حول الجلسة التشريعية وامتناع بعض الأطراف عن حضورها، لا يستهدف المجلس وتعطيله، بل هو ردّ فعل على انعقاد مجلس الوزراء، أي انّ الهجوم هو على مجلس الوزراء وليس على مجلس النواب.
مصدر : وكالات
رقم : 1044789
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