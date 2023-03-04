روسيا ترسل قافلة مساعدات طبية الى سوريا

وأوضح المقدم الطبيب أندريه نيكولايفيتش نائب رئيس البعثة الطبية في قاعدة حميميم أن القافلة تحتوي على 40 نوعاً مختلفاً من الأدوية والمضادات الحيوية والمطهرات وألبسة العمليات الجراحية وفرشات وبطانيات، مشيراً إلى وجود خطة لتوزيع شحنات أخرى قادمة، لإغاثة عدة منشآت طبية ومستشفيات في اللاذقية وفق برنامج معين.



بدوره بين مسؤول التدريب والتأهيل في مديرية الصحة الطبيب عمار عيسى أن هناك حاجة لأي معونة وخاصة الطبية بعد الزلزال المدمر، وفي ظل الحصار الجائر المفروض على سورية، لافتاً إلى أن المساعدات تأتي تباعاً وفق لوائح بالطلبات والحاجيات التي قمنا بتزويد أصدقاء سورية بها، معرباً عن الشكر والتقدير للدعم الروسي المستمر منذ اللحظة الأولى لوقوع الزلزال.