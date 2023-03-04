الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 آذار 2023 ساعة 18:25

الصحة العراقية.. اعداد خطة الاسناد الطبي بمناسبة زيارة النصف من شعبان

الصحة العراقية.. اعداد خطة الاسناد الطبي بمناسبة زيارة النصف من شعبان
وقالت الوزارة، انه "بأشراف ومتابعة وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تم اعداد خطة الاسناد الطبي الخاصة بزيارة النصف من شعبان في محافظة كربلاء المقدسة"، منوهة، ان "الخطة تضمنت أسناد دائرة صحة كربلاء المقدسة بعدد من عجلات الإسعاف والكوادر الطبية المتخصصة والأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأخرى كافة".

وأضافت، ان "وزارة الصحة تؤكد على تهيئة طوارئ المستشفيات وزيادة السعة السريرية للطوارئ وتواجد الفرق الطبية فيها وزيادة اعداد الكوادر الصحية الخافرة بمختلف التخصصات لحين انتهاء مراسم الزيارة"، مشيرة إلى "تكليف فرق الرقابة الصحية وتعزيز حملات الرقابة والتوعية والتثقيف الصحي للزائرين حول الامراض الانتقالية وضمان سلامتهم فضلا عن تجهيز المستشفيات برصيد احتياطي من الدم والتوعية المجتمعية حول زيادة الحملات فضلا عن المتابعة المستمرة بين الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ودائرة صحة كربلاء لتوفير احتياجاتهم من الادوية والمستلزمات الطبية".

واكدت، ان "الخطة تشمل أيضا، نشر الإسعافات عند مداخل مدينة الكاظمية المقدسة والنجف الاشرف ، ونشر المفارز الصحية"، لافتا الى ان "ارتباط جميع الإسعافات والمفارز ودوائر الصحة يكون عبر غرفة عمليات مشتركة بأشراف مباشر من قبل وزير الصحة ودائرة العمليات".
مصدر : وكالات
رقم : 1044842
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
4 آذار 2023
الصهاينة على وشك الدخول في حرب مع المقاومة الفلسطينية
الصهاينة على وشك الدخول في حرب مع المقاومة الفلسطينية
4 آذار 2023
تنامي القوة لدى المقاومة أحدث تحولاً بيّناً ضد الكيان الصهيوني
تنامي القوة لدى المقاومة أحدث تحولاً بيّناً ضد الكيان الصهيوني
4 آذار 2023
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
3 آذار 2023
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
3 آذار 2023
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
3 آذار 2023
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
3 آذار 2023
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
2 آذار 2023
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
2 آذار 2023
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
2 آذار 2023
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
2 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية