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السبت 4 آذار 2023 ساعة 18:41

ألمانيا تعلن استعدادها لبناء مصنع دبابات في أوكرانيا

ألمانيا تعلن استعدادها لبناء مصنع دبابات في أوكرانيا
وأضاف بابيرجر أن المفاوضات بشأن هذا المصنع واعدة، مشيرا إلى أن مثل هذا المصنع في أوكرانيا سيكون قادرا على إنتاج ما يصل إلى 400 دبابة من طراز "Panther" سنويا.

ويأمل المسؤول الألماني في حل هذه المشكلة في غضون الشهرين المقبلين، بحسب قوله.

إضافة إلى ذلك، يعتقد أن ما بين 600 و800 دبابة ليست كافية لنظام كييف للفوز، وأنّ 300 دبابة "ليوبارد" ألمانية لن تغير الوضع.

ومطلع شهر شباط/فبراير، تحدثت مجلة "بوليتكو" الأميركية عن موافقة الحكومة الألمانية على تسليم دبابات "ليوبارد 1" القديمة إلى كييف عبر مورد أسلحة خاص.

ولفتت المجلة حينها إلى أنّ هذه الخطوة تشير إلى "انعكاس" سياسة برلين بشأن إرسال الدبابات لأوكرانيا، لكنها قد تخلق مشكلات، لأنّ دبابات "ليوبارد 1" لم تعد تنتج، ومواصفاتها مختلفة عن "ليوبارد 2" الأحدث.

وقال المستشار الألماني خلال زيارته لواشنطن أمس إن بلاده ستواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضرورياً.

وخلال مؤتمر ميونيخ للأمن، قال شولتس إنّه لا يوجد اتفاق في الرأي داخل ألمانيا بشأن قضايا توريد الأسلحة إلى كييف والعقوبات ضد روسيا، على الرغم من الدعم العام للحكومة.

وبشكل شبه دائم، يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ جيش بلاده يعاني نقصا في الأسلحة والذخيرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1044845
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