الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 آذار 2023 ساعة 20:02

التعاون الإسلامي تدين تصريحات ' سموتريش' الارهابية بحق بلدة حوارة

التعاون الإسلامي تدين تصريحات
وذكرت المنظمة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الجمعة، أن مثل تلك التصريحات العنصرية "تشكل دعوة مباشرة لمواصلة العنف والتحريض على أعمال القتل والترهيب".

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي أن تصريحات "سموتريتش" تحرض عصابات المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

وقبل يومين، دعا ما يسمى وزير المالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لـ"محو" قرية حوارة الفلسطينية التي تعرضت قبل أيام لهجمات المستوطنين وسط تنديد دولي.

وكان ممثلون عن كل من الأردن، ومصر، وأمريكا، وكيان الاحتلال الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية اجتمعوا في مدينة العقبة الأردنية، الأحد الماضي، لبحث التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبعد الاجتماع أحرق المستوطنون ثلاثين منزلا وأكثر من 25 مركبة خلال المواجهات التي اندلعت بحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 37 عاما، وأصيب 100 بينهم أربعة وصفت حالاتهم بالخطيرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1044858
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
4 آذار 2023
الصهاينة على وشك الدخول في حرب مع المقاومة الفلسطينية
الصهاينة على وشك الدخول في حرب مع المقاومة الفلسطينية
4 آذار 2023
تنامي القوة لدى المقاومة أحدث تحولاً بيّناً ضد الكيان الصهيوني
تنامي القوة لدى المقاومة أحدث تحولاً بيّناً ضد الكيان الصهيوني
4 آذار 2023
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
3 آذار 2023
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
3 آذار 2023
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
3 آذار 2023
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
3 آذار 2023
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
رئيسي: محافظة بوشهر رائدة قطاع الطاقة في ايران والمنطقة
2 آذار 2023
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
مفاجآت مدن الضفة.. مواجهة العدو حتى الرمق الاخير
2 آذار 2023
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
رئيسي يصل عسلوية في محافظة بوشهر لافتتاح عدد من المشاريع
2 آذار 2023
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
2 آذار 2023
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية
2 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟
السجناء البحرينيون يتجهون إلى بدء إضراب مفتوح للدفاع عن حقوقهم الأساسية