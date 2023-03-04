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السبت 4 آذار 2023 ساعة 20:08

السفارة السورية في الجزائر تنظم وقفة تضامنية مع الشعب السوري

السفارة السورية في الجزائر تنظم وقفة تضامنية مع الشعب السوري
وشارك في الوقفة التضامنية عدد من أبناء الجالية السورية في الجزائر إضافة إلى مواطنين جزائريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وفعاليات شعبية ووطنية وسياسية، حيث طالب المشاركون برفع الحصار والإجراءات الظالمة المفروضة على سورية وخصوصاً بعد كارثة الزلزال وما سببه من تداعيات تتطلب التدخل العاجل لرفع المعاناة والظلم.

كما أكد المشاركون اعتزازهم بالصمود الأسطوري لسورية وقيادتها الشجاعة والتفاف أبناء الوطن حول قيادته وجيشه الباسل.

وتأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة من الوقفات التضامنية التي تنظمها سفارات سورية في عدد من بلدان العالم، بينما من المقرر تنظيم وقفات وفعاليات أخرى في الجزائر أيضاً لإيصال صوت الشعب السوري للعالم.
مصدر : وكالات
رقم : 1044861
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