اليمن.. قتلى وجرحى باشتباكات بين مرتزقة الاحتلال الإماراتي في المخاء

وجاء ذلك خلال هجوم مسلح على المستشفى السعوديّ بمدينة المخاء المحتلّة بتعز جنوب اليمن.



وذكرت مصادر إعلامية أمس الأحد، أن المجندين المرتزِقة قاموا بالهجوم وإطلاق النار على المستشفى السعوديّ في المخاء، وحاولوا اقتحامَه بالقوة عقب مقتل القيادي المرتزِق عامر علي غالب المحيا، من أبناءِ تعز على يد مرافقي أحد القيادات المقربة من الخائن طارق عفاش.



وأوضحت المصادر أن جنودًا مرتزِقة قاموا بمحاصرة مبنى المستشفى السعوديّ، في محاولة منهم القبض على أحد الأفراد المتهمين بقتل المرتزِق المحيا الذي تم نقله إلى المستشفى السعوديّ، إلا أن الخائن طارق عفاش أصدر توجيهات بالقبض على جميع الأفراد المحسوبين على تعز، وفك الحصار عن المستشفى.