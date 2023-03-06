اوليانوف: برنامج إيران النووي سيتم بحثه في اجتماع مجلس المحافظين

وذكر أوليانوف" مساء الأحد ،في تغريدة على تويتر، أن اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبدأ يوم الاثنين.



وكتب في تغريدته على تويتر: "سينصب تركيز جدول أعمال اجتماع الغد على قضايا مثل اتفاقية "اكوس" (للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية) بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ، والبرنامج النووي الإيراني ، والأمن النووي وضمانات السلامة في أوكرانيا".



وكان أوليانوف قد أعلن سابقًا في تغريدة أخرى ، أن إزالة بعض كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من المنشآت النووية الإيرانية نجم عن خطأ استراتيجي من جانب واشنطن ودول أوروبية ، وهو أمر ليس من السهل تعويضه.



وأكد بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية في مقابلة خاصة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا" بخصوص تركيب كاميرات جديدة في المنشآت النووية ، عدم وجود نقاش أو اتفاق مع رافائيل غروسي بخصوص تركيب الكاميرات.



وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائل غروسي قد وصل إلى طهران يوم الجمعة في زيارة استغرقت يومين ، وكان في استقباله رسمياً بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، والتقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ، ورئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي.



وبعد عودته إلى فيينا ، قيم غروسي زيارته طهران والاجتماع مع كبار المسؤولين الايرانيين بالمهم وذكر أنه تم التوصل إلى تفهم واضح بشأن استمرار التعاون لحل قضايا الضمانات.