غروسي: توصلنا مع ايران إلى تفاهم واضح لحل قضايا ضمانات الامان

في تصريح للمراسلين في فيينا عقب عودته من طهران اشار غروسي الى انه تم التوصل إلى تفاهم واضح حول استمرار التعاون لحل قضايا ضمانات الامان مع ايران .



واشار الى انه سيتم قريبا عقد اجتماعات فنية في إيران لحل القضايا الأمان واضاف : اتفقنا على التحرك في اتجاه عمليات التفتيش والوصول إلى بعض الأشخاص والمواد ذات الأهمية. إذن هذا تغيير (مقارنة بالاتفاقيات السابقة).



واضاف بأن عمليات التفتيش في موقع فوردو ستزيد بنسبة 50٪ وستتم إعادة تركيب معدات مراقبة الأنشطة النووية في عدد من الأماكن.



وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "موقع فوردو بحاجة لمزيد من التفتيش وسنزيد كثافة التفتيش هناك وستزيد عمليات التفتيش في موقع فورد بنسبة 50 في المائة ، وهو تحسن كبير في الشفافية ، وستتم إعادة تركيب معدات مراقبة النشاط النووي في عدد من المواقع ".



وقال غروسي "سنحاول التحقيق في الجسيمات النووية التي تم العثور عليها في المواقع غير المعلنة بأسرع ما يمكن".



وأضاف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "المهم هو أننا اتفقنا على عمليات التفتيش والوصول للأشخاص والوصول إلى المواد المعينة على وجه الخصوص، وهو تغيير".



وقال غروسي عن اكتشاف جزيئات اليورانيوم المخصب بنسبة 84٪ "من المهم ملاحظة أنه لم يكن هناك إنتاج أو تراكم لليورانيوم المخصب عند هذا المستوى". هذا مهم جدا ويجب عدم تضليل الناس ".



وقال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون لديها عملية مع إيران وسيستغرق ذلك وقتا.