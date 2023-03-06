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الاثنين 6 آذار 2023 ساعة 10:31

العميد حيدري: القوة البرية للجيش الايراني تم تجهيزها بأسلحة متطورة للغاية

العميد حيدري: القوة البرية للجيش الايراني تم تجهيزها بأسلحة متطورة للغاية
جاء ذلك في الكلمة التي القاها المسؤول في الملتقى العام لعلماء الدين في وحدات سلاح البر في الجيش، موضحا أن المهرجانات التي تقام للقوة البرية تهدف الى تعريف الشعب الايراني على القدرات والامكانات لدى هذا السلاح.

وأكد على أهمية ومكانة جهاد التبيين السامية وقال: ان هذا الجهاد يكمن مفعوله في افشال مختلف المؤامرات التي يحوكها الأعداء ضد الشعب الايراني، حيث استطعنا حتى الآن وفي ظل الامتثال لأوامر قائد الثورة الاسلامية تحويل هذه الاوامر الى ثقافة دفاعية.

وأشار العميد " حيدري " الى أهمية شعارات لبيك في التغيير الايجابي في أساس سلاح البر في الجيش الايراني، موضحا أن توجيهات الامام الخامنئي تمت تطبيقها على أرض الواقع في اطار هذا التغيير حيث استطاعت القوات المسلحة رفع مستوى قدرتها الدفاعية والقتالية.
رقم : 1045117
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