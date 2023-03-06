قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب

وشدد سماحته على هامش مراسم غرس شتلة بمناسبة اليوم الوطني للتشجير ، شدد على ان هذه جريمة كبيرة لا تغتفر واضاف: إذا ثبت تسمم الطلاب وجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، لن يكون هناك عفو عن هؤلاء الناس.