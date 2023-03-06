قائد الثورة الاسلامية يغرس شتلة بمناسبة يوم الشجرة

بمناسبة يوم التشجير وأسبوع الموارد الطبيعية، قام قائد الثورة الاسلامية سماحة الامام الخامنئي صباح اليوم بغرس شتلة في حديقة مكتب قائد الثورة قبل ظهر اليوم.