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الاثنين 6 آذار 2023 ساعة 11:57

مانتائج زيارة غروسي إلى طهران؟

مانتائج زيارة غروسي إلى طهران؟
زيارة غروسي اختلفت في شكلها ومضمونها عن زياراته الثلاث الماضية، ففي هذه الزيارة التقى مدير الوكالة الرئيس ابراهيم رئيسي الذي شدد على وجود إرادة ايرانية قوية الى جانب حسن نية للتعاون مع الوكالة الذرية، داعيا الوكالة للتعامل بمهنية وعدم التأثر بقوى سياسية تسعى لأهداف خاصة، وبلخصوص الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، حيث يستغلان الموضوع النووي الايراني ذريعة لممارسة الضغوط.

وخلال مؤتمر صحفي وصف غروسي محادثاته النووية في طهران بالبناءة، وقال إنها ستمهد الطريق لاتفاق مهم، كما اشار الى ضرورة اضفاء الشفافية على بعض القضايا والقيام بالعمل المشترك مع ايران تجاه قضايا الضمانات.

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ألا تكون أداة لتنفيذ أهداف قوى سياسية محددة. ولدى استقباله مدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي دعا رئيسي الوكالة الى العمل بمهنية وحيادية. فيما وصف غروسي مباحثاته في طهران بالبناءة، وتمهد الطريق لاتفاقات مهمة.

من جانب آخر قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي إن ايران ملتزمة بشأن عدم زيادة تخصيب اليورانيوم بأكثر من 60 بالمئة، وأن قضية زيادة التخصيب الى 84 بالمئة تم حلها.

واعلنت إيران انها ستسمح طوعا للوكالة بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والرصد إذا لزم الأمر، وسيتم الاتفاق على طريقة تنفيذه بين الطرفين خلال اجتماع فني سيعقد قريبا في طهران.

ففي ختام زيارة رافائيل غروسي ، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، إلى طهران والاجتماع والتفاوض مع كبار المسؤولين في ايران ، أصدرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية بيان مشترك للتعاون.

وتوصلت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق بشأن ما يلي:

سيتم تنفيذ التفاعلات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بروح التعاون والامتثال الكامل لاختصاصات الوكالة وحقوق والتزامات جمهورية إيران الإسلامية على أساس اتفاقات الضمانات الشاملة.

فيما يتعلق بقضايا الضمانات المتبقية المتعلقة بثلاثة أماكن ، أعلنت إيران عن استعدادها لمواصلة التعاون وتوفير المعلومات والمزيد من الوصول من أجل معالجة قضايا الضمانات المتبقية.

تسمح إيران طوعا للوكالة بإجراء مزيد من أنشطة التحقق والرصد إذا لزم الأمر. وسيتم الاتفاق على طريقة تنفيذه بين الطرفين خلال اجتماع فني سيعقد قريبا في طهران.

 
رقم : 1045147
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