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الاثنين 6 آذار 2023 ساعة 15:13

مسؤول ايراني : توصلنا الى رؤوس خيوط جديدة عن تسميم الطلاب

مسؤول ايراني : توصلنا الى رؤوس خيوط جديدة عن تسميم الطلاب
وأشار العميد ريحاني الذي كان يتحدث في مراسم اقامتها منظمة تعبئة الاطباء بمحافظة كرمانشاه الى صمود الشعب الايراني، مؤكدا أن اعتماد هذا الشعب على ثقافة التضحية والشهادة حطم القوة الهشة للاستكبار العالمي.

وتابع قائلا: ان اميركا وأعداء الشعب الايراني شنوا حربا شرسة للقضاء على القيم والمعتقدات والهوية الاسلامية، الا ان المستقبل هو لصالحنا، وشعبنا والجمهورية الاسلامية الايرانية هما المنتصران في هذه الحرب دون أدنى شك.

وشدد " ريحاني " على أن الثورة الاسلامية شهدت منذ اليوم الاول لانتصارها الكثير من المؤامرات التي كانت تهدف الى تثبيط معنويات الشعب الايراني، الا انه خرج من كل هذه المؤامرات مرفوع الهامة والمنتصر الأوحد.

واستطرد يقول: ان الاعداء حاولوا في أعمال الشغب التي شهدتها ايران في الآونة الأخيرة ضرب النظام الاسلامي بذريعة الحجاب، الا ان الله تبارك وتعالى أفشل مؤامرة هؤلاء وهم يجرون اذيال الخيبة والخسران رغم الخسائر الكثيرة التي تحملها شعبنا الأبي الصامد.

وأشار "ريحاني" الى مؤامرة تسميم الطلاب والحرب النفسية التي شنها الاعداء ضد الشعب الايراني، موضحا ان هؤلاء الاعداء الذين فشلوا في تحقيق مآربهم خلال اعمال الشغب، لجأووا الى هذه المؤامرة الجديدة لاثارة الخوف والرعب بين العوائل الايرانية وتحقيق هدفهم وهو اغلاق المدارس.
رقم : 1045187
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