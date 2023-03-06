رئيسي يوجه بتشكيل فريق تحقيق حول الاحداث الاخيرة في بعض المدارس

وافادت ارنا، ان هذا الفريق يضم الى جانب اجهزة الاستخبارات والامن الداخلي، عددا من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وذلك من اجل التعاطي مع الحالات المحتملة.