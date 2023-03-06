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الاثنين 6 آذار 2023 ساعة 18:36

اللواء باقري: نصنع صواريخ باليستية لتدمير الاهداف البحرية المتحركة

اللواء باقري: نصنع صواريخ باليستية لتدمير الاهداف البحرية المتحركة
وفي حديثه على هامش لقائه مع الجنود النخب في الدورة العشرين لتدريب الجنود المكلفين النخب، قال اللواء محمد باقري: توصلت ايران الى القدرة على تصنيع الصواريخ الباليستية القادرة على تدمير الوحدات البحرية العائمة المتحركة.

وأضاف: تم اختبار هذا الصاروخ بنجاح، ويتم حاليا تصنيعه بعدد كبير. وبهذا اصبحت ايران من بين الدول الثلاثة في العالم التي لديها تقنية تصنيع هذا النوع من الصواريخ.

وأكد اللواء باقري، انه بامتلاك هذا النوع من الصواريخ، سيتم توفير الامن بشكل لافت في البحار المحيطة بنا الى مسافة اكثر من 1000 كيلومتر.

وتابع: ان هذا الصاروخ الباليستي يستهدف من الجو وبدقة عالية (نقطية) الاهداف المتحركة بسرعة 8 ماخ وبمدى 1500 كيلومتر، وفي هذه الحال فإن حاملات الطائرات والسفن المعادية لن تكون آمنة على مسافة 1500 كيلومتر من سواحلنا، وهذا الانجاز قد تحقق على يد النخب من شبابنا، مؤكدا ضرورة استمرار هذه الوتيرة المتنامية.
رقم : 1045203
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