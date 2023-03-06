الخارجية التركية تستدعي سفير واشنطن

ووفقا للمصادر، جاء هذا الاستدعاء، احتجاجا على زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مارك ميلي، إلى سوريا في الـ 4 من مارس الجاري.



وأشارت المصادر، إلى أنه سيتوجب على السفير الأمريكي، جيف فليك، توضيح سبب هذه الزيارة.



من جانبها أدانت وزارة الخارجية السورية، زيارة مارك ميلي، إلى القاعدة الأمريكية شمال شرق سوريا، واعتبرتها انتهاكا صارخا للسيادة الأراضي السورية.



وأفادت وكالة Reuters في وقت سابق، بأن ميلي شدد خلال زيارته غير المعلنة للقاعدة الأمريكية شمال سوريا، على أن "الولايات المتحدة رفقة شركائها من الأكراد السوريين، يحرزون تقدما كبيرا في مواجهة تنظيم "داعش""ز



كما أجرى ميلي تقييما للتدابير الرامية إلى حماية جنود الاحتلال الأمريكي المتواجدين في سوريا.