الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 6 آذار 2023 ساعة 21:38

بولندا تقترح فرض عقوبات جديدة على مينسك

بولندا تقترح فرض عقوبات جديدة على مينسك
وحكمت محكمة في مينسك اليوم الاثنين، على زعيمي المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا وبافل لاتوشكو غيابيا بالسجن 15 و18 عاما على التوالي.

وقال مولر: "هذه المحاكمات الصورية تظهر فقط أنه للأسف يجب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى فيما يتعلق ببيلاروس، إذا تحدثنا عن عقوبات دولية".

وأشار إلى أن بولندا لجأت مؤخرا إلى المجلس الأوروبي باقتراح بأن العقوبات السارية حاليا ضد روسيا يجب أن تمتد أيضا إلى بيلاروس.

وأضاف: "دعا رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي، عبر القنوات الأوروبية، إلى إدراج جميع الأشخاص الذين يشاركون في محاكمات صورية في بيلاروس، المدعون العامون والقضاة وغيرهم من الأشخاص الذين ينتمون إلى مؤسسة القمع في أراضي بيلاروس، في قوائم العقوبات".

واختتم مولر حديثه قائلا: "لذا فإن ردنا هو أن يقبل الاتحاد الأوروبي مثل هذه الحزمة من العقوبات".

واتهم كل من تيخانوفسكايا ولاتوشكو بالتآمر للاستيلاء على سلطة الدولة بطريقة غير دستورية، وإنشاء وقيادة تشكيل متطرف، ودعوات عامة لفرض عقوبات، والتحريض على العداء في المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك تم توجيه عدد من التهم الأخرى، على سبيل المثال، تم اتهام تيخانوفسكايا بالخيانة ضد الدولة، ولاتوشكو بالفساد.

وبعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروس في 9 أغسطس 2020، والتي فاز فيها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة، اندلعت احتجاجات حاشدة للمعارضة في البلاد، وأعلنت لجنة الأمن الدولي في بيلاروس في فبراير 2021، أن مظاهر الاحتجاجات قد اختفت عمليا.

وتم فتح قضايا جنائية ضد عدد من قادة المعارضة في بيلاروس، بما في ذلك دعوات للاستيلاء على السلطة، وإنشاء تشكيل متطرف، ومؤامرة للاستيلاء على سلطة الدولة بطريقة غير دستورية، ومحاولة القيام بأعمال إرهابية.

ولجأ عدد من ممثلي المعارضة البيلاروسية إلى الخارج، ولا سيما بولندا وليتوانيا وأوكرانيا.

وقال المدعي العام في بيلاروس أندريه شفيد، إن الملاحقة الجنائية لزعماء المعارضة تيخانوفسكايا ولاتوشكو وآخرين ممن غادروا بعد الانتخابات الرئاسية إلى دول الاتحاد الأوروبي ستستمر، على الرغم من رفض تسليمهم إلى مينسك.
رقم : 1045224
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
6 آذار 2023
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
6 آذار 2023
العميد حيدري: القوة البرية للجيش الايراني تم تجهيزها بأسلحة متطورة للغاية
العميد حيدري: القوة البرية للجيش الايراني تم تجهيزها بأسلحة متطورة للغاية
6 آذار 2023
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
6 آذار 2023
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
4 آذار 2023
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
4 آذار 2023
الصهاينة على وشك الدخول في حرب مع المقاومة الفلسطينية
الصهاينة على وشك الدخول في حرب مع المقاومة الفلسطينية
4 آذار 2023
تنامي القوة لدى المقاومة أحدث تحولاً بيّناً ضد الكيان الصهيوني
تنامي القوة لدى المقاومة أحدث تحولاً بيّناً ضد الكيان الصهيوني
4 آذار 2023
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
3 آذار 2023
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
3 آذار 2023
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
3 آذار 2023
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
سلاح البحر الإيراني يخطط لإجراء مناورات بمشاركة الدول المطلة على المحيط الهندي
3 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
قانون أمريكي جديد لعرقلة التطبيع مع سوريا.. ما الذي كشفه؟