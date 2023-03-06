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الاثنين 6 آذار 2023 ساعة 21:48
أردوغان: عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 46 ألفا
وقال أردوغان: "هدفنا هو نقل نصف مليون ناج إضافي من الزلزال، إلى 100 ألف منزل مسبق الصنع في غضون شهرين".
وأضاف أردوغان: "لن نعرف السكون والراحة، إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة بالزلزال جنوبي تركيا".
رقم :
1045225
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