أردوغان: عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 46 ألفا

وقال أردوغان: "هدفنا هو نقل نصف مليون ناج إضافي من الزلزال، إلى 100 ألف منزل مسبق الصنع في غضون شهرين".



وأضاف أردوغان: "لن نعرف السكون والراحة، إلى أن تعود الحياة إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة بالزلزال جنوبي تركيا".