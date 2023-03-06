الضفة الغربية.. وازدياد وتيرة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني

وبحسب مايرى مراقبون بأنه كلما انتهت معركة في الأرض الفلسطينية انفجرت أخرى وتحولت كل فلسطين الى ساحة قتال مساحتها جغرافيا الضفة الغربية.. ففي الساعات الأربع وعشرين الأخيرة 25 عملا مقاوما في الضفة الغربية باعتراف الاحتلال الاسرائيلي.. 5 عمليات اطلاق نار و3 مركبات للمستوطنين تم تحطيمها و3 عمليات تصد للمستوطنين و14 موقعا شهدت استباكات وبالحجارة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.. مشهد يزيد من ارق حكومة تل ابيب المتهالكة.



وفي هذا الصدد يقول محلل سياسي بأن استمرار العمل المقاوم في الضفة الغربية يعني ان الفكر المقاوم بات ينتشر بشكل موسع وان اجراءات الاحتلال غير مجدية وغير كافية، وهذا بالتاكيد يحرج "اسرائيل" كـ"دولة" كـ"مؤسسة"، ويزيد من احراج هذه الحكومة التي جاءت الى الحكم تحت عنوان انها الاقوى في مواحهة الفلسطينيين.



وبحسب المحلل فإن الأوضاع تزداد سوءا في سجون الاحتلال الصهيوني يأتي ذلك بالتزامن مع دخول الاسرى يومهم الحادي والعشرين منذ اعلان العصيان ضد إدارات السجون الإسرائيلية والتي يبدو انها ممعنة في تنفيذ توصيات وزير الامن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير، الاسرى الذين طالبوا الشارع الفلسطيني بمساندتهم يصرون على المواجهة الى الرمق الأخير.



وفي السياق افادت مصادر مطلعة بأن هذه الخطوات تأخذ منحى الاتساع والتصاعد وتكثيفها ايضا، بحيث انه يتم تنفيذ اكثر من خطوة في اليوم الواحد، اليوم سيرجع الاسرى وجبات الطعام وسيكون هناك خطوة ارباك ليلي، بحيث انه يكون هناك حالة من الازعاج داخل السجون ضد الادارة.



وبحسب خبراء استراتيجيون فإن ازمة الاحتلال تتفاقم يوما بعد يوم ونتنياهو يصدر ازمته نحو الفلسطينيين ظنا منه ان شارعه قد يتفق على الفتك بالفلسطينيين.



لكن الصمود والتصدي الفلسطيني للاحتلال الاسرائيلي يبقى هو الصخرة التي تتكسر عليها آمال وأحلام بنيامين نتنياهو بأن يبقى في سدة الحكم.