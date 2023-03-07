أولیانوف: زيارة غروسي لطهران كانت بناءة جدا

وقال أوليانوف: رحلة غروسي إلى طهران نهاية الأسبوع الماضي كانت مثمرة للغاية. التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران واجرى محادثات معهم. تم تحديد المزيد من أنشطة التحقق والمراقبة في منشآت إيران النووية ولكن لم يتم الانتهاء منها بعد.



وأوضح بشأن هذه الزيارة: "أصدرت إيران بيانا بشأن استعداد هذا البلد للتعاون مع أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن جزيئات اليورانيوم غير المعلنة والتي وجدت قبل عدة سنوات في ثلاثة أماكن في إيران".



وردا على سؤال حول إمكانية استئناف المفاوضات في فيينا لرفع الحظر عن إيران ، قال هذا الدبلوماسي الروسي: "لا يوجد تحرك بشأن استئناف المفاوضات لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. إيران وكذلك روسيا والصين ، على استعداد لوضع اللمسات الأخيرة على قرار بالعودة إلى الأسس الرئيسية للاتفاقية النووية ، التي يوجد اتفاق شبه كامل بشأنها. لا يوجد حتى الآن مثل هذا الاستعداد لدى الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة.



وبحسب تاس ، صرح أوليانوف أن قرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العام الماضي كانت لها عواقب سلبية للغاية فيما يتعلق بإيران ، مضيفًا: "لقد حذرنا من هذا ... [هذه القرارات] ستقلل بشكل كبير من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إجراء عمليات التفتيش والمراقبة على ارض إيران. أتمنى أن تكون الدول الغربية قد تعلمت الدروس الصحيحة من هذه القضية وأن تمتنع عن مثل هذه الأعمال الهدامة في الاجتماع الحالي ".