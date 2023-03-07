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الثلاثاء 7 آذار 2023 ساعة 09:38

السوداني: العراق يتطلع لدعم اليونسكو استعادة آثاره المسروقة

السوداني: العراق يتطلع لدعم اليونسكو استعادة آثاره المسروقة
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي والوفد المرافق لها"، لافتا إلى، أن" السوداني ثمّن جهود المنظمة ومبادراتها في العراق، استكمالاً لما جرى بحثه مع أزولاي خلال الزيارة الأخيرة لسيادته إلى باريس".

وأعرب رئيس الوزراء العراقي، بحسب البيان، عن" تطلع العراق إلى تعزيز دعم المنظمة الدولية لجهوده في مجال استعادة الآثار العراقية المسروقة"، مؤكداً" تقييمه العالي لجهود المنظمة في إدراج العديد من ملفات التراث المادي والطبيعي العراقي في قائمة التراث العالمي".

وكشف عن" سعي العراق إلى المزيد من التعاون مع اليونسكو في ملفات متعددة، بينها؛ ملف النازحين ومخيماتهم والمساعدة في تأهيلهم وتوفير فرص التعليم لهم، وصيانة المواقع الأثرية التي تعرّضت للتخريب على يد عصابات داعش، وبناء القدرات البشرية، وتطوير المناهج الدراسية، وغيرها الكثير من ملفات التعاون".

من جانبها، أكدت أزولاري" انفتاح المنظمة الدولية على كل أشكال التعاون الثقافي والعلمي والتراثي مع العراق"، مشيرة إلى" توافر الرغبة بتقديم الدعم في مسألة تحديث المناهج وجعلها موازية للمعايير الدولية".

ووصفت التعاون مع العراق بأنه" مستمر، وأن زيارتها تأتي من أجل تحديد الأولويات ووضع الخطط الكفيلة بتطوير العمل المشترك".
وكشفت عن" استعداد المنظمة لإرسال فريق مختص لدعم العراق في مجال إدارة المياه ضمن البرنامج الهيدرولوجي الدولي المهتم بشؤون المياه".
مصدر : وكالات
رقم : 1045310
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