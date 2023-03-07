وزير الدفاع الأمیركي يصل بغداد في زيارة غير معلنة

ويلتقي أوستن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كما سيزور أربيل للقاء قادة منطقة كردستان العراق، بحسب مصدر حكومي.



وذكرت مصادر صحفية ،أمس الاثنين، ان زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن الحالية الى الشرق الاوسط تستهدف طمأنة حلفاء رئيسيين لواشنطن إزاء الالتزام الاميركي بالمنطقة بالرغم من تركيزها مؤخرا على روسيا والصين.



وكان أوستن وصل أول أمس الأحد الى الأردن في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل مصر والاراضي الفلسطينية المحتلة.



وكتب وزير الدفاع الأميركي على تويتر قبل مغادرته واشنطن متوجها إلى عمان أنه "يعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة لحلفائنا وشركائنا" حسب قوله.