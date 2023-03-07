الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 آذار 2023 ساعة 11:06

مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس

مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس
وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

واعتقلت قوات الاحتلال 7 شبان خلال اقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، كما داهمت عددا من المنازل وعاثت بها خرابا بعد إخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية واحتجازهم لساعات.

واعتقلت قوات الاحتلال، شابا من بلدة سلوان، فيما اعتقلت شابين من مدينة قلقيلية.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين حمزة أيمن برهم، وناجي محمود عطا، أثناء مرورهما على حاجز عسكري، قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الشاب خالد الزير في بلدة سلوان واعتقلته.

وفي السياق، مددت سلطات الاحتلال، اعتقال المقدسيين محمود عليوات، وعمر عليوات، حتى أيار/مايو المقبل، والشاب محمد شحادة حتى الأحد المقبل، والشاب نسيم جابر حتى الخميس المقبل، بحسب مركز معلومات وادي حلوة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية، رامي محمد عبده، من ضاحية شويكة، شمال طولكرم. أثناء تواجده داخل أراضي عام 48، واقتادته إلى أحد مراكزها.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا، واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من المدينة، وداهمت متنزها واستولت على تسجيلات كاميرات مراقبة منه.

ونفذ فلسطينيون في الضفة الغربية والقدس، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 17 عملا مقاوما، بينها 3 عمليات إطلاق نار.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، في تقرير له، إطلاق المقاومون النار صوب جيش وآليات الاحتلال خلال اقتحام مخيم عقبة جبر للاجئين، جنوبي مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

وقال مركز "معطى" إن أعمال المقاومة بالضفة والقدس تواصلت ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، وتصدى المواطنون لاعتداءات المستوطنين وحطموا مركباتهم.
مصدر : وكالات
رقم : 1045324
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
6 آذار 2023
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
6 آذار 2023
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
6 آذار 2023
العميد حيدري: القوة البرية للجيش الايراني تم تجهيزها بأسلحة متطورة للغاية
العميد حيدري: القوة البرية للجيش الايراني تم تجهيزها بأسلحة متطورة للغاية
6 آذار 2023
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
6 آذار 2023
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
4 آذار 2023
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
4 آذار 2023
الصهاينة على وشك الدخول في حرب مع المقاومة الفلسطينية
الصهاينة على وشك الدخول في حرب مع المقاومة الفلسطينية
4 آذار 2023
تنامي القوة لدى المقاومة أحدث تحولاً بيّناً ضد الكيان الصهيوني
تنامي القوة لدى المقاومة أحدث تحولاً بيّناً ضد الكيان الصهيوني
4 آذار 2023
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
3 آذار 2023
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
ايران تحذر الكيان الصهيوني من مغبة اي تهديد واجراء خاطئ
3 آذار 2023
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
امير عبداللهيان: للمراة دور مهم جدا في ايران اكتسبته بعد انتصار الثورة
3 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا