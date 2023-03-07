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الثلاثاء 7 آذار 2023 ساعة 11:36

فلسطين تطالب بتدخل دولى عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

فلسطين تطالب بتدخل دولى عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى
وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،مساء أمس الإثنين، من مخاطر الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي لها، أن "هذه الدعوات التحريضية وما قد يتبعها من اقتحامات استفزازية في ظل حكومة يمينية متطرفة شغلها الشاغل صب الزيت على النار وافتعال التوترات والأزمات المتتالية، بات يهدد بانفجار عارم لا تحمد عقباه في ساحة الصراع".

وحمّلت الوزارة، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات، وطالبت بتدخل دولي وأمريكي لوقفها قبل فوات الأوان.
مصدر : وكالات
رقم : 1045326
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