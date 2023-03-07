العدوان السعودي يعيق فتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء

وقال جبل مساء أمس الإثنين إن "العدوان السعودي ومرتزقته مستمرون في مماطلتهم وتعنتهم بعدم فتح أي وجهات جديدة من شأنها الإسهام في تخفيف معاناة المرضى".



وأشار إلى أن وجهة القاهرة ما تزال مغلقة وتسيير الرحلات المدنية إليها مرهون مباشرة بموافقة الرياض التي تمارس مع مرتزقتها عرقلة تسيير رحلات للقاهرة منذ بداية الهدنة إلى اليوم، لافتاً إلى أن فتح وجهة إلى الهند مرهون بموافقة تحالف العدوان.



وبين أن تحالف العدوان ومرتزقته رفضوا إضافة أي رحلات إلى الأردن باستثناء الرحلات الثلاث الأسبوعية التي لا تفي حتى باحتياجات المرضى.



وحمّل وكيل هيئة الطيران المدني، تحالف العدوان ومرتزقته مسؤولية استمرار فرض الحظر غير المبرر على مطار صنعاء أمام جميع شركات الطيران المدنية، ورفض تسيير الرحلات إلى كل الوجهات كحق قانوني للشعب اليمني.