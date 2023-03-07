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الثلاثاء 7 آذار 2023 ساعة 17:53

سوريا تؤيد الدعوات المطالبة بإصلاح النظام المالي العالمي

سوريا تؤيد الدعوات المطالبة بإصلاح النظام المالي العالمي
وقال السفير حسام الدين آلا رئيس وفد سورية إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة: إن “سورية تتطلع لخروج المؤتمر بنتائج ترقى لمستوى توقعات شعوب هذه الدول وتعزيز التزام المجتمع الدولي بتنفيذ برامج العمل المتفق عليها.”

وأكد السفير آلا أن سورية وظفت لمواجهة المعاناة الإنسانية الناجمة عن الزلزال أجهزتها ومؤسساتها لأعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض وتوفير الرعاية والمأوى للمتضررين وعملت على تسهيل إيصال الدعم والمساعدات الإغاثية إلى جميع المناطق المنكوبة

وأشار إلى أن سورية تثمن التضامن والدعم الذي تلقته من الدول والمنظمات الدولية وخاصة من البلدان الأقل نمواً التي ترجمت شعارات التضامن الدولي إلى عمل إنساني حقيقي في وقت امتنعت فيه دول أخرى عن تقديم الدعم لاعتبارات سياسية.

ولفت السفير آلا إلى أن الكوارث الطبيعية التي شهدتها دول العالم مؤخراً من فيضانات وأعاصير وزلازل نبهت العالم إلى أهمية تأمين الدعم للبلدان النامية والأقل نمواً لتعزيز صمودها أمام هذه الكوارث وآثارها على السكان مبيناً أن الدول النامية هي المتضرر الأكبر من تبعات جائحة كورونا فالتضخم والركود الاقتصادي وضعف الاستثمارات وأزمات الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الطاقة والتحديات المناخية تهدد بخسارة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف السفير آلا: “سورية تشدد على أهمية تنفيذ البلدان المتقدمة التزاماتها في مؤتمر باريس لمساعدة هذه الدول في التكيف مع ظاهرة التغير المناخي وتدعو إلى دعم صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إنشاؤه العام الماضي خلال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للمناخ”.
رقم : 1045390
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