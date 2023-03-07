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الثلاثاء 7 آذار 2023 ساعة 17:54

القحوم: لن نسمح للأميركان بالبقاء على اي شبر من ارضنا

القحوم: لن نسمح للأميركان بالبقاء على اي شبر من ارضنا
وفي مداخلة مع المسيرة اليوم الثلاثاء، أوضح القحوم أن التواجد الأمريكي الصهيوني البريطاني في باب المندب وعلى الأرض يشكل خطرا على المنطقة ككل.

ولفت إلى أن الأمريكي يسعى لفرض الهيمنة لتحقيق مصلحته الاستراتيجية، وأبناء شعبنا لن يسمحوا للأمريكي بالعبث بأمن الملاحة الدولية.

كما أكد القحوم أن شعبنا هو الذي يحمي الملاحة الدولية، فيما الخطر هو الذي تشكله الفرقاطات والسفن الأمريكية في باب المندب.

وأشار إلى أن اليمن يمتلك كل عناصر القوة، وسيفرض ما يريده بحكمة قيادته وتعاظم قدرته العسكرية، كما سيحمي سيادته واستقلاله وثرواته وعلى الأمريكي أن يفهم هذه الرسائل.

ونوه بأن السعودية لا زالت تكن نفس العداء تجاه شعبنا، بدليل استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون هناك تفريط بالتضحيات التي قدمها شعبنا.

وشدد عضو المكتب السياسي لأنصارالله أنه لا تنازل ولا تفريط بالسيادة الوطنية، والموقف الوطني ثابت بأن السعودية لا يمكن أن تكون مجرد وسيط، وهي ستدفع ثمن جرائمها.
رقم : 1045391
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