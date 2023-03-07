الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 آذار 2023 ساعة 18:41

الداخلية الإيرانية: اعتقال أشخاص على صلة بتسميم الطالبات

الداخلية الإيرانية: اعتقال أشخاص على صلة بتسميم الطالبات
وقال ميرأحمدي في هذا الشأن: بعد إيعاز رئيس الجمهورية، يتابع وزير الداخلية هذه القضية بشكل كامل بالتعاون مع الوزارات والأجهزة ذات الصلة.

بناءً على المعلومات ومعايير البحث للأجهزة الأمنية، تم القبض على بعض الأشخاص في 5 محافظات، والأجهزة الأمنية تحقق بشكل شامل وكامل، وبمجرد استكمال معلوماتهم والحصول على نتائج واضحة، سيتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام.

وأوضح ميرأحمدي: بالطبع تم الكشف أيضا عن مسائل لها جانب غير عدائي، مضيفا: بالحفاظ على الهدوء سيتم إدارة هذه القضية أيضا إن شاء الله.

وأردف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية: الأعداء يحاولون إثارة الهلع والخوف وتعطيل نظام التعليم في البلاد وتهويل القضية أكبر بكثير مما هي عليه.
رقم : 1045398
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: یجب تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إيران ودول غرب إفريقيا
رئيسي: یجب تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إيران ودول غرب إفريقيا
اللواء موسوي: طموحنا في الاستقلال وعدم التبعية من أسباب صراعنا مع نظام الهيمنة
اللواء موسوي: طموحنا في الاستقلال وعدم التبعية من أسباب صراعنا مع نظام الهيمنة
7 آذار 2023
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
7 آذار 2023
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
6 آذار 2023
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
6 آذار 2023
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
6 آذار 2023
العميد حيدري: القوة البرية للجيش الايراني تم تجهيزها بأسلحة متطورة للغاية
العميد حيدري: القوة البرية للجيش الايراني تم تجهيزها بأسلحة متطورة للغاية
6 آذار 2023
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
6 آذار 2023
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
4 آذار 2023
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
4 آذار 2023
الصهاينة على وشك الدخول في حرب مع المقاومة الفلسطينية
الصهاينة على وشك الدخول في حرب مع المقاومة الفلسطينية
4 آذار 2023
تنامي القوة لدى المقاومة أحدث تحولاً بيّناً ضد الكيان الصهيوني
تنامي القوة لدى المقاومة أحدث تحولاً بيّناً ضد الكيان الصهيوني
4 آذار 2023
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
3 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا