الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 آذار 2023 ساعة 18:46

إيران مستعدة للعب دور بارز في مجال النقل بمنظمة شنغهاي

إيران مستعدة للعب دور بارز في مجال النقل بمنظمة شنغهاي
وأشار مهدي صفري خلال اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة شنغهاي "تشانغ مينغ" الذي يزور إيران حاليا، إلى أهمية التعددية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية واعتبر أنّ التعاون الاقتصادي مركزاً لسياسة التعددية ملفتا أن الانضمام الوشيك لإيران إلى المنظمة يسير في هذا الاتجاه.

وأكد أن العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي ستوفر العديد من المنافع المتبادلة.

وقال المساعد الاقتصادي بوزارة الخارجية: إن نصف أعضاء المنظمة غير ساحليين والنصف الآخر مثل إيران هم على خط الترانزيت بين الدول، لذلك فإن إيران مستعدة للعب دور بارز في ترتيبات التعاون في النقل في منظمة شنغهاي.

وفي إشارة إلى حقيقة أن أكبر الاقتصادات المستهلكة للطاقة وأكبر مالكي احتياطيات الطاقة موجودون أيضاً في منظمة شنغهاي، اقترح صفري إجراء حوار بين منتجي ومصدري الطاقة في منظمة شنغهاي ومشاركتهم في هذا المجال بهدف ضمان أمن الطاقة .

كما أشار إلى المواهب العالية للدول الأعضاء في تبادل الكهرباء والتجارة، وأكد استعداد إيران للتعاون في هذا المجال.

وقال صفري: لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدرة عالية في الصناعات القائمة على المعرفة ونحن على استعداد للتعاون في المجالات ذات الصلة وخاصة لتعزيز التكنولوجيا القائمة على المعرفة على مستوى الدول الأعضاء في شنغهاي.

من جانبه قال تشانغ مينغ الأمين العام لمنظمة شنغهاي خلال اللقاء: إن مجالات النقل والطاقة والتكنولوجيا هي من بين المجالات المفضلة للمنظمة، ومن المؤكد أن دخول إيران إلى المنظمة سيعمق ويوسع التعاون بينهما.

وأضاف تشانغ مينغ: إنّ إيران على وشك الانضمام الكامل إلى المنظمة، والسلطات الإيرانية لديها فهم صحيح لوضع التعاون الحالي في شنغهاي، والأفكار المقترحة تنسجم مع وجهة نظر منظمة شنغهاي.
مصدر : وكالات
رقم : 1045402
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: یجب تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إيران ودول غرب إفريقيا
رئيسي: یجب تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إيران ودول غرب إفريقيا
اللواء موسوي: طموحنا في الاستقلال وعدم التبعية من أسباب صراعنا مع نظام الهيمنة
اللواء موسوي: طموحنا في الاستقلال وعدم التبعية من أسباب صراعنا مع نظام الهيمنة
7 آذار 2023
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
7 آذار 2023
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
6 آذار 2023
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
6 آذار 2023
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
6 آذار 2023
العميد حيدري: القوة البرية للجيش الايراني تم تجهيزها بأسلحة متطورة للغاية
العميد حيدري: القوة البرية للجيش الايراني تم تجهيزها بأسلحة متطورة للغاية
6 آذار 2023
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
6 آذار 2023
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
4 آذار 2023
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا
4 آذار 2023
الصهاينة على وشك الدخول في حرب مع المقاومة الفلسطينية
الصهاينة على وشك الدخول في حرب مع المقاومة الفلسطينية
4 آذار 2023
تنامي القوة لدى المقاومة أحدث تحولاً بيّناً ضد الكيان الصهيوني
تنامي القوة لدى المقاومة أحدث تحولاً بيّناً ضد الكيان الصهيوني
4 آذار 2023
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
الرئيس الايراني يصف الميدان الاقتصادي اليوم بأنه ساحة معركة مع أعداء التقدم
3 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا