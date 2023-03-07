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الثلاثاء 7 آذار 2023 ساعة 20:24

تأجيل استئناف 4 معتقلين من الدراز إلى 20 مارس

تأجيل استئناف 4 معتقلين من الدراز إلى 20 مارس
فقد صدر عنها قرار بتأجيل جلسة الشبان «محمد حبيب بداو وأحمد عبد الله مرهون وحسن محمد مسلم وحسين عيسى أبو رويس» إلى 20 مارس الجاري.

يذكر أن القضاء البحريني أصدر بعد أكثر من عام على تأجيل محاكمة الشبان الأربعة أحكامًا جائرة عليهم وصلت حتى 10 سنوات سجن وغرامة مالية 100 ألف دينار بحريني.

وقد جاءت أحكام الشبان الأربعة الذين اعتقلوا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 وتأجلت محاكمتهم منذ ذلك الوقت كالآتي: «محمد حبيب بداو (3 سنوات سجن)، أحمد عبد الله مرهون وحسن محمد مسلم (10 سنوات سجن وغرامة مالية 100 ألف دينار)، حسين عيسى أبو رويس (5 سنوات سجن)».

وكانت النيابة قد مددت حبس المعتقلين الأربعة عدة مرات، كما تأجلت محاكمتهم أكثر من مرة، ضمن سياسة التوقيف الجائر التي يعتمدها النظام البحريني كأسلوب انتقامي من المعتقلين السياسيين.

واعتقلت أجهزة النظام «بداو ومرهون ومسلم» ضمن حملة اعتقالات طالت 13 مواطنًا في 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 من عدد من البلدات، بينما استدعي أبو رويس إلى مبنى التحقيقات الجنائية سيئ الصيت، وذلك صباح يوم الأربعاء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حيث أصدرت وزارة الداخلية الخليفية بيانًا اتهمتهم فيه بتشكيل خلية إرهابية مرتبطة بالجمهورية الإسلامية، زاعمة أنها ضبطت أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران التي نفت نفيًا قاطعًا على لسان خارجيتها هذه المزاعم.
مصدر : وكالات
رقم : 1045414
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