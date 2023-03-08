الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 آذار 2023 ساعة 09:09

طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي

طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
وأضافت ارشادي مساء أمس الثلاثاء، في اجتماع مجلس الأمن المعني بالمرأة والسلام والأمن الدولي أن إيران، كدولة عضو مسؤولة ،تقر بأن هناك دائما مجالا للتحسين فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق المرأة ونواصل العمل لتمكين النساء والفتيات الإيرانيات وضمان احترام حقوقهن، وهذه إحدى أولوياتنا الرئيسية ، وسنحاول إحراز تقدم في ذلك.

وتابعت أننا نرفض وندين بشكل قاطع المزاعم الباطلة والإشارات غير المبررة ضد إيران في هذا الإجتماع من قبل بعض الدول الأعضاء موضحة تنشط المرأة الإيرانية في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والسياسية، وتلعب دورًا حاسمًا في المجتمع الإيراني.

وقالت: يعتبر الاحتلال الأجنبي في فلسطين ، أهم تهديد لأمن النساء والفتيات الفلسطينيات ، وخاصة في غزة، حيث هن الضحية الرئيسية لحصار طويل الأمد وقصف الکیان الصهیوني، وطالبت مجلس الأمن الدولي بممارسة الضغط علی الکیان الصهیوني و اجباره على إنهاء احتلاله لفلسطين، وإلغاء الحصار اللاإنساني عن غزة، ووقف جرائمه بحق النساء والفتيات.

وشددت على ضرورة مراعاة وایلاء الإهتمام إلی ازدواجية المعايير والنفاق السياسي لبعض الدول التي تطبق القوانين الدولية وحقوق الإنسان بشكل انتقائي لخدمة مصالحها السياسية.

وأضافت: غالبًا ما تستخدم هذه الدول منصات الأمم المتحدة لتحقيق أغراضها وتلتزم الصمت تجاه انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي يرتكبها الکیان الصهیوني ضد النساء والفتيات الفلسطينيات.

وقالت من المثير للقلق أن هذه الدول المعينة تدعم بوقاحة سياسات الفصل العنصري للکیان بذریعة حق الدفاع عن النفس، بينما تتجاهل معاناة واضطهاد النساء الفلسطينيات مضیفة أن مثل هذه النُهج السياسية يمكن أن تلحق الضرر بمصداقية الأمم المتحدة.

وتابعت أنه مثیر للسخریة أن يشارك نظام الفصل العنصري الصهیوني في مثل هذا الاجتماع المهم ويتحدث عن حقوق النساء والفتيات ، بينما لا تزال تعاني النساء والفتيات الفلسطينيات من المعاناة نتيجة عقود من الاحتلال والاستعمار من قبل الكيان وسياساته الفصل العنصري في فلسطين المحتلة.

وأکدت انه كان ينبغي لمندوب الكيان الصهيوني أن يتحدث عن عدد لا يحصى من النساء والفتيات الفلسطينيات ضحايا جرائم الكيان في غزة ومناطق أخرى من فلسطين المحتلة.
مصدر : وكالات
رقم : 1045476
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
كنعاني: على ألمانيا أن تعتذر عن سلوكها السابق المخزي تجاه الشعبین الإيراني والعراقي
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
طهران: إيران ملتزمة بتعزيز حقوق المرأة رغم الحظر الأمریکي
8 آذار 2023
السعودية.. تتدخل لوقف حرب أوكرنيا وتمنح تركيا 5 مليار دولار
السعودية.. تتدخل لوقف حرب أوكرنيا وتمنح تركيا 5 مليار دولار
8 آذار 2023
مندوب ايران: طهران تحتفظ بحق الرد ضد أيّ إجراءت سلبية تُتخذ ضدها
مندوب ايران: طهران تحتفظ بحق الرد ضد أيّ إجراءت سلبية تُتخذ ضدها
8 آذار 2023
احتفالات تعم جميع أنحاء ايران بمولد الإمام المهدي (عج)
احتفالات تعم جميع أنحاء ايران بمولد الإمام المهدي (عج)
8 آذار 2023
رئيسي یؤكد على دور منظمة شنغهاي في مواجهة الأحادية في العالم
رئيسي یؤكد على دور منظمة شنغهاي في مواجهة الأحادية في العالم
7 آذار 2023
رئيسي: یجب تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إيران ودول غرب إفريقيا
رئيسي: یجب تسهيل مشاركة القطاع الخاص في إيران ودول غرب إفريقيا
7 آذار 2023
اللواء موسوي: طموحنا في الاستقلال وعدم التبعية من أسباب صراعنا مع نظام الهيمنة
اللواء موسوي: طموحنا في الاستقلال وعدم التبعية من أسباب صراعنا مع نظام الهيمنة
7 آذار 2023
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
7 آذار 2023
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
قائد الثورة: على المسؤولين أن يتابعوا بجدية مسألة تسمم الطلاب
6 آذار 2023
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
اسلامي: ملتزمون بالضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي
6 آذار 2023
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
رئيسي: مؤامرة العدو بتسميم طلبة المدارس جريمة ضد الإنسانية
6 آذار 2023
العميد حيدري: القوة البرية للجيش الايراني تم تجهيزها بأسلحة متطورة للغاية
العميد حيدري: القوة البرية للجيش الايراني تم تجهيزها بأسلحة متطورة للغاية
6 آذار 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الإجرام الصهيوني ينتهج الموت البطيئ بحق الأسرى الفلسطينيين .. الانتقام من فاتحي نفق الحرية
مسلسلا "معاوية" و"الجابرية الرحلة 422".. عبث سعودي بأمن المجتمعات الإسلامية
"إسرائيل" على حافة الهاوية.. ما صحة ذلك؟
"البالونات الحارقة" تحبط الصهاينة وتقلق نومهم ليلًا