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الأربعاء 8 آذار 2023 ساعة 09:30

الجهاد الإسلامي تنعى شهداء جنين.. دم الشهداء صانع النصر لشعبنا

الجهاد الإسلامي تنعى شهداء جنين.. دم الشهداء صانع النصر لشعبنا
وقالت الحركة في بيان لها:" إنّنا إذ ننعى هذه الكوكبة المباركة، لنؤكد أن هذه الجريمة النكراء التي ارتقى خلالها الشهداء وأصيب العشرات من أبناء شعبنا، ستجعل مقاومينا اكثر قوة وصلابة في وجه الاحتلال وحكومته الفاشية، واننا على ثقة انا لدى مقاومة شعبنا ما يشفي صدور شعبنا الذين لن تلين عزائمهم مهما بلغت التضحيات".

وقدمت التعزية لعوائل الشهداء الكرام، وموجهة التحية إلى أهلنا الصامدين في جنين مفجرة انتفاضة الاشتباك، ومقاتلينا الذين يواصلون معركتهم بكل قوة.

وأهابت الجهاد بجماهير لمواصلة طريق الشهداء والتصدي لعدوان الاحتلال، حتى يأذن الله لنا بالنصر الموعود.
واستشهد ستة مواطنين وأصيب 16 آخرين بجراح خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة مساء يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهداء هم:" ‌‎1- محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، ‌‎2- مجد محمد عزمي حسينية (26 عاماً)، ‌‎3- طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، ‌‎4- زياد امين الزرعيني (29 عاماً)، ‌‎5- عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً) الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية حوارة الأسبوع قبل الماضي وقتل 2 من المستوطنين، 6- معتصم ناصر صباغ (22 عاماً).
مصدر : وكالات
رقم : 1045477
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