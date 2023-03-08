احتفالات تعم جميع أنحاء ايران بمولد الإمام المهدي (عج)

وقالت مواطنة ايرانية: "ابارك مولد الامام المهدي عجل الله فرجه الشريف وفي هذه الأيام نعيش أجواء الفرح، ونشارك في المجالس والحفلات التي تقام، ونأمل أن تتم هذه الأفراح بظهور الحجة المنتظر".



وقال مواطن ايراني: "ان شاء الله وبظهور الحجة ابن الحسن تزال جميع الالام والهموم عن هذه الامة وان الدعاء الوحيد لجميع المؤمنين في هذه الايام هو تعجيل فرج صاحب العصر والزمان".



احتفالات الفرح انتشرت على امتداد البلاد .. فتزينت شوارع العاصمة طهران والمدن الايرانية بالمصابيح الملونة واللوحات الضوئية واللافتات التي تبارك بالذكرى السنوية لمولده عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما أطلقت في جميع المدن الألعاب النارية، ووزعت الحلوى والعصائر في مراسم الذكر والدعاء وفي الشوارع.



وقال مواطن ايراني: "نحن الايرانيون اعتدنا في هذه الايام ان نحيي ذكرى مولد الامام المهدي عليه السلام وان هذا الحضور تجديد للعهد مع قيم الاصلاح وضرورة إحلال الأمن والعدل على الأرض".



جميع شرائح المجتمع الايراني تشارك في المراسم التي تقام في المساجد والحسينيات والمراقد المقدسة أي مدينتي مشهد وقم المقدستين، ومسجد جمکران المقدس، كما هو الحال هنا في مرقد السيد عبد العظيم الحسني جنوب العاصمة طهران، حيث ابتهل المشاركون الى الله عزوجل بتعجيل فرج الإمام الحجة.



وافاد مصدر صحفي: بان الإيرانيين يحتفلون بذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف، الحقيقة المتجسدة في قلوب المسلمين، ويحرصون على احياءالمناسبة بمراسم بهيجة.