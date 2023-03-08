صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات غلاف غزة

وزعم جيش الاحتلال إن صاروخا أُطلق من غزة وسقط في محيط القطاع ولم يصل المستوطنات.



ورفع جيش الاحتلال رفع حالة التأهب إلى القصوى بعد عملية عسكرية أدت إلى استشهاد 6 فلسطينيين بينهم منفذ عملية حوارة التي أدت الى مقتل مستوطنين.